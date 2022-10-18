В Воркуте задержали курьера, участвовавшего в обмане пенсионерки

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В Воркуте задержали курьера, участвовавшего в мошенничестве в отношении местной жительницы 1948 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинке позвонил неизвестный и убедил, что ее дочь попала в ДТП. Для того, чтобы освободить дочь от уголовной ответственности, собеседник потребовал возместить ущерб, передав деньги курьеру. К жительнице Заполярья приехал молодой человек в маске. Воркутинка отдала 275 тысяч рублей. Позже пенсионерка связалась с дочерью и поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний воркутинец. Молодой человек рассказал, что разместил в сети объявление о дополнительной подработке. С ним связались и предложили поработать курьером. Воркутинец должен был съездить по адресу и получить деньги. Жителю Заполярья заплатили 5%, а остальное он перевел на указанный ему счет. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант находится под подпиской о невыезде. Правоохранители ищут других соучастников преступления.

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