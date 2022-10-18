Стало известно, сколько жителю Коми нужно копить на новую машину

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Для того, чтобы накопить на новый автомобиль, жителю Коми потребуется 6,8 года. Соответствующее исследование провело агентство «РИА Рейтинг».

Среднестатистическому россиянину нужно копить на новый автомобиль почти восемь лет. Однако в различных регионах ситуация отличается. Коми заняла 15 место среди субъектов РФ по способности населения накопить на машину.

Жители республики смогут за четыре года накопить на поддержанный автомобиль. Для того, чтобы насобирать деньги на машину из салона, им понадобится 6,8 года. Быстрее всего можно накопить на автомобиль на Чукотке. На это уйдет меньше четырех лет.

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