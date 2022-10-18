В Коми на семь лет посадили «закладчицу» из Волгограда

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В Сыктывдинском районе 20-летнюю жительницу Волгограда признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в апреле наркозависимая девушка вошла в состав организованной группы. Будучи «закладчицей», она распространяла наркотики в родном городе. Однако в Коми за это платили больше, и злоумышленница переехала в Сыктывкар. Вскоре девушка попала под наблюдение полиции, и 6 июня ее задержали. Приезжую приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок девушка будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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