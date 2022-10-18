В Коми компанию оштрафовали за коррупцию

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В Инте ООО «ПрофитМед Санкт-Петербург» оштрафовали за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, заведующая отделом запасов МУП «Интинское городское производственное предприятие «Фармация» систематически передавали вознаграждение. Это позволяло ООО «ПрофитМед Санкт-Петербург» получать прибыль от беспрепятственно заключаемых госуконтрактов. В прокуратуре отметили, что суммы достигали 25 миллионов рублей.

Было заведено административное дело. Компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. Кроме того, она два года не сможет участвовать в процедурах размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.

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