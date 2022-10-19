В Коми начались поиски пропавшего больше недели назад мужчины с двойным именем

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о начале поисков пропавшего еще 10 октября 55-летнего жителя Троицко-Печорского района. Сергей Николенко (Тимур Катанаев) вышел из дома в поселке Троицко-Печорск и пропал.

Приметы: рост – 175 см, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза, борода и усы.

Был одет: черные брюки, синяя куртка, серая шапка, черные резиновые сапоги.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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