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Общество19 октября 2022 4:45

В Коми начались поиски пропавшего больше недели назад мужчины с двойным именем

Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о начале поисков пропавшего еще 10 октября 55-летнего жителя Троицко-Печорского района. Сергей Николенко (Тимур Катанаев) вышел из дома в поселке Троицко-Печорск и пропал.

Приметы: рост – 175 см, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза, борода и усы.

Был одет: черные брюки, синяя куртка, серая шапка, черные резиновые сапоги.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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