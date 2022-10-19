Житель Коми убил своего односельчанина ударом табурета

Фото: Следком Коми
В отношении жителя Прилузского района возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По данным Следственного комитета Коми, мужчина убил своего односельчанина.
Преступление произошло в поселке Вухтым, когда 47-летний фигурант уголовного дела в пьяном состоянии ударил своего 58-летнего односельчанина табуретом по голове. Потерпевший скончался на месте от полученных ран.
В настоящий момент неоднократно судимому ранее фигуранту уголовного дела предъявили обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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