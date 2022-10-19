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Происшествия19 октября 2022 5:15

Житель Коми убил своего односельчанина ударом табурета

Источник:kp.ru
Фото: Следком Коми

Фото: Следком Коми

В отношении жителя Прилузского района возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По данным Следственного комитета Коми, мужчина убил своего односельчанина.

Преступление произошло в поселке Вухтым, когда 47-летний фигурант уголовного дела в пьяном состоянии ударил своего 58-летнего односельчанина табуретом по голове. Потерпевший скончался на месте от полученных ран.

В настоящий момент неоднократно судимому ранее фигуранту уголовного дела предъявили обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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