Житель Коми убил своего односельчанина ударом табурета

Фото: Следком Коми

В отношении жителя Прилузского района возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По данным Следственного комитета Коми, мужчина убил своего односельчанина.

Преступление произошло в поселке Вухтым, когда 47-летний фигурант уголовного дела в пьяном состоянии ударил своего 58-летнего односельчанина табуретом по голове. Потерпевший скончался на месте от полученных ран.

В настоящий момент неоднократно судимому ранее фигуранту уголовного дела предъявили обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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