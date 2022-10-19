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Общество19 октября 2022 6:15

В мэрии Сыктывкара общественникам предложили выступить с инициативой о запрете питейных заведений

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители улицы Катаева пожаловались и.о. главы Сыктывкара Владимиру Голдину на одно из местных питейных заведений, которое работает круглосуточно и нарушает общественный порядок. Руководитель администрации ответил на это, что в мэрии планируют выступить с инициативой об ужесточении действующих механизмов регулировки работы таких заведений.

– На сегодня мы инициируем изменение действующего законодательства в части ужесточения регуляторных механизмов. Однако признаюсь, что многие добросовестные предприниматели не согласны с нашими жесткими предложениями, – отметил он.

Голдин также напомнил, что в случае нарушений, нужно обращаться в МВД Сыктывкара. Он также отметил, что в муниципалитете готовы поддержать общественников, если они выступят с инициативой о прекращении деятельности недобросовестных заведений.

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