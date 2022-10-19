Ухтинский подросток, разгромивший имущество центра Карчевского, стал волонтером

Фото: пресс-служба главы Коми

Ухтинский подросток, который разгромил имущество центра им. Г.А. Карчевского, стал волонтером.

Как сообщалось ранее, 16-летний подросток попал на камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как он портит имущество центра им. Г.А. Карчевского. На кадрах видно, как подросток со всей силы сначала бьет ногами стены учреждения, а затем, набрав скорость, с разбега влетает в установленный арт-объект. Руководство центра написало заявление в полицию.

Далее юноша опубликовал видео с извинениями. Он пообещал возместить весь ущерб. Сейчас подросток оказывает помощь в качестве волонтера в детском парке и центре творчества, передает БНК.

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