В Усть-Цилемском районе возобновили вертолетные перевозки

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми

В Усть-Цилемском районе возобновили вертолетные пассажирские перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Власти районы пояснили, что такое решение связано с распутицей. Вертолеты Ми-8 будут летать в отдаленные населенные пункты. Купить билеты можно в кассе, а также на сайте АО «Комиавиатранс». При этом осуществление рейсов будет зависеть от погоды и наполняемости вертолета.

Каждый вторник и четверг рейсы будут выполняться по маршруту Усть–Цильма – Окунев Нос – Медвежка – Новый Бор – Ермица – Харьяга – Новый Бор – Медвежка – Окунев Нос – Бугаево – Уег – Усть-Цильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямо на дорогу в Койгородке приземлился вертолет санавиации с больными