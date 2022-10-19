В Коми женщина пыталась продать шубу и лишилась 70 тысяч рублей

Фото: архив КП

Мошенники украли у жительницы Ухты 1971 года рождения почти 70 тысяч рублей под предлогом продажи шубы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинка разместила в сети объявление о продаже шубы. Через некоторое время ей написал незнакомец. Они обсудили сделку. Собеседник пообещал перевести деньги на карту.

Однако кроме номера электронного кошелька злоумышленник попросил назвать и трехзначный код на обороте карты, отметили в МВД.

В итоге женщина так и сделала. В итоге с карты ухтинки пропали 69 690 рублей, а «покупатель» перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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