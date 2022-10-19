В Коми ФАС отменила закупку на поставку автогрейдеров

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Управление ФАС по Коми отменила закупку «Коми дорожной компании» на поставку автогрейдеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС обратилась ООО «Оплот». Компания пожаловалась на проведение аукциона на поставку четырех автогрейдеров на сумму 42 187 600 рублей. Дело в том, что организатор предъявил требование: поставщик должен иметь сертификат дилера с правом продажи и обслуживания техники. В связи с этим в аукционе не могли участвовать производители или поставщики-недилеры. В ФАС признали это требование незаконным. Торги аннулируют торгов, а виновных привлекут к административной ответственности.

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