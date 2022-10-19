Пьяный житель Коми украл продукты и раздавал их прохожим

Фото: архив КП

В Сосногорске 39-летнего жителя Сосногорска признали виновным в краже продуктов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел на территории дачного участка. Пьяный мужчина разбил окно и залез в помещение, которое использовалось как хранилище. Злоумышленник вытащил оттуда 45 банок тушенки, 30 пачек пюре, семь бутылок подсолнечнго масла, две бутылки лимонада, а также две кастрюли и ножи. Часть краденого он сложил в тележку и увез. По дороге мужчина раздавал продукты прохожим и соседям. Что же касается тележки, то сосногорец бросил за ненадобностью. Суд приговорил его к году лишения свободы.

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