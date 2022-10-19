Жительница Коми украла банковскую карту пенсионера и потратила имевшиеся на ней деньги

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В Коми на скамье подсудимых оказалась 45-летняя жительница Удорского района. Женщина обвинялась в краже с банковского счета.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, подсудимая в августе этого года попросила взаймы у своего знакомого пенсионера, однако тот отказался дать денег женщине. Острая нужда в финансах заставила сельчанку пойти на преступление: она, будучи пьяной, забралась в дом мужчины, украла карту и потратила деньги.

- Женщина вспомнила, что в ближайшие дни знакомый должен получить пенсию, поэтому она дождалась, когда мужчина уснет, проникла в дом и похитила его банковскую карту. В дальнейшем она обналичила со счета карты денежные средства, а также приобрела продукты и спиртные напитки, которые употребила со своим приятелем. Ущерб пенсионеру составил 8,7 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Вину в содеянном женщина признала полностью. За совершение данной кражи суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, однако с учетом ране неотбытого наказания в виде условного лишения свободы за совершение аналогичного преступления в итоге ей предстоит провести в исправительной колонии общего режима 3 года.

- При назначении наказания в качестве отягчающего вину обстоятельства суд признал совершение женщиной преступления в состоянии алкогольного опьянения, - заключили в ведомстве.

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