В Коми заказник «Важъелью» очистили от 13 тонн шин

Фото: пресс-служба Минприроды Коми
В Коми заказник «Важъелью» очистили от 13 тонн изношенных шин. Об этом сообщили в прес-службе Минприроды Коми.
Свалки в заказнике убирали все лето. Шины перевозили на площадку временного хранения. Часть покрышек отправили на утилизацию на Дмитровский завод РТИ в Подмосковье. Это одно из крупнейших в России заводов по переработке резинотехнических изделий. После переработки покрышек резиновую крошку будет использовать при строительстве детских и спортивных площадок.
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