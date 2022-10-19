В Коми заказник «Важъелью» очистили от 13 тонн шин

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

В Коми заказник «Важъелью» очистили от 13 тонн изношенных шин. Об этом сообщили в прес-службе Минприроды Коми.

Свалки в заказнике убирали все лето. Шины перевозили на площадку временного хранения. Часть покрышек отправили на утилизацию на Дмитровский завод РТИ в Подмосковье. Это одно из крупнейших в России заводов по переработке резинотехнических изделий. После переработки покрышек резиновую крошку будет использовать при строительстве детских и спортивных площадок.

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