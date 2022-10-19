В Коми пока не будут платить деньги семейным парам на юбилей

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Госсовет Коми пока не будет рассматривать законопроект выплатой супругам к юбилеям их совместной жизни. Соответствующий документ внесли парламент еще в июле.

Авторы законопроекта предложили выплачивать за 50 лет совместной жизни 5 тысяч рублей, за 55 лет — 6 тысяч, за 60 лет — 7 тысяч, за 65 лет — 8 тысяч, за 70 лет — 9 тысяч, за 75 лет — 10 тысяч. Такую меру поддержки хотели ввести с 2023 года. Законопроект еще не рассмотрели.

Председатель бюджетного комитета Госсовета Степан Чураков отметил, что депутаты поддерживают такие начинания. Однако сейчас формируется бюджет, и туда хотят добавить около 18 миллионов детям-сиротам.

– Явно видно, что это более необходимые затраты, – сказал Чураков.

Он предложил вернутся к рассмотрению этого вопроса после того, как бюджет будет принят хотя бы в первом чтении. В итоге законопроект перенесли на следующее заседание Госсовета, передает БНК.

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