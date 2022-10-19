В Коми водителя снегохода будут судить за смерть пассажира

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте 46-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности пассажира снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 11 июля. Воркутинец и его знакомый на снегоходе выехали на рыбалку в тундре в поселке Северном. Они решили переправиться через реку с сильным течением. Снегоход, которым управлял фигурант, опрокинулся. Пассажир выпал и утонул. На водителя завели уголовное дело. Он признал свою вину. Дело направили в суд.

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