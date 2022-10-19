Опасные природные явления надвигаются на Коми

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В Коми резко ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, на несколько районов республики надвигается опасное природное явление.

Как говорится в штормовом сообщении, жителей Усть-Цилемского, Ижемского, Удорского, Княжпогостского районов и Ухты предупреждают о сильном ветре, порывы которого будут достигать 21 м/с. Такая скорость воздушного потока нередко приносит с собой разрушения и падение деревьев.

Также в перечисленных муниципалитетах выпадут обильные осадки - дождь и снег. Водителей просят быть внимательными на дорогах, а жителей республики соблюдать правила безопасности.

- С 10 до 18 часов 20 октября на западе северных и центральных районов ожидается усиление северо-западного и западного ветра до 8-13 м/с. Местами будут порывы до 16-21 м/с, сильные осадки (снег, мокрый снег, снег с дождем, 6-12 мм), прогнозируется установление снежного покрова, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, - рассказали метеорологи.

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