Житель Коми до смерти избил свою возлюбленную на берегу озера

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Верховный суд Коми оставил в силе приговор жителю Троицко-Печорского района, который до смерти избил свою сожительницу на берегу озера. Об этом сообщили в прокуратуре республики. Приговор был вынесен в Сосногорском городском суде 20 июня.
В сентябре 2021 года на берегу озера Вад между фигурантом уголовного дела и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, во время которого мужчина ударил свою жертву более 20 раз по различным частям тела. В результате женщина умерла.
В Сосногорском городском суде мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Верховый суд после рассмотрения не удовлетворил жалобу.
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