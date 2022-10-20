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Происшествия20 октября 2022 5:45

Гострудинспекция Коми сообщила результаты расследования смертельного ДТП с лосем

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

Гострудинспекция Коми завершила расследование смертельного ДТП, которое произошло с сотрудником минприроды региона 18 сентября. Мужчина погиб после наезда на лося.

Ведущий специалист охотничьего надзора и контроля возвращался с рейда, когда наехал на животное, а после не справился с управлением автомобиля и опрокинулся на нем. В результате он погиб на месте ДТП.

В Гострудинспекции сообщили, что причиной случившегося стало нарушение правил дорожного движения и отсутствие контроля со стороны руководителей. Работодателю в результате выдали предписание об устранении причин случившегося.

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