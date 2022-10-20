В Коми по поручению Владимира Путина усилят все меры безопасности

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В Коми по поручению президента России Владимира Путина усилят все меры безопасности. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, в Коми усилят меры безопасности. При этом, как подчеркнул Уйба, никаких ограничений в республике вводить не собираются. Руководитель региона отметил, что правоохранители и спецслужбы круглосуточно обеспечивают общественную безопасность. По его словам, объекты экономики и ЖКХ в республике работают стабильно.

– О принятых решениях во исполнение указов Президента сообщу дополнительно, – заключил Уйба.

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