В Госсовет внесли законопроект о бюджете Коми

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В Госсовет Коми внесли законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы. Документ опубликован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, доходы составят 97,405 миллиарда, а расходы – 109,584 миллиарда. Таким образом, дефицит составит 12,178 миллиарда рублей. В законопроекте отмечается, что в этом году продолжилась положительная динамика поступления доходов в бюджет по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 1 сентября в республиканскую казну поступило более 72 миллиардов рублей. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными источниками дохода станут налоги.

Дефицит бюджета превысит 10% от объема доходов, поэтому индексация расходов не предусмотрена.

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