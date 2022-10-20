В Коми главу поселка оштрафовали за невыплату зарплаты

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Бывшего главу Жешарта оштрафовали за невыплату заработной платы руководителю администрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, глава Жешарта отказался выплачивать руководителю администрации материальную помощь к отпуску и ежеквартальную премию. Чиновник аргументировал это тем, что он не нуждается в материальной помощи и не выполнял никаких особо сложных и важных заданий.

– Подобная позиция не согласуется с нормами трудового законодательства, – говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд и завела два административных дела. Нарушителя оштрафовали на 20 тысяч рублей. На момент рассмотрения административных материалов Совет Жешарта лишил главу своего статуса.

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