В Коми 23-летний парень не смог доказать незаконность мобилизации

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В Коми 23-летний молодой человек не смог доказать суду незаконность его мобилизации в зону СВО. Житель Коми заявил, что он не прошел медкомиссию, из-за чего призыв считается незаконным. Однако в суде свою точку зрения он отстоять не смог.

Как сообщает пресс-служба сыктывкарского горсуда, молодой человек прибыл в военкомат 6 октября, где у него не стали выяснять, какими недугами он болеет. Сам житель Коми отслужил в армии с 2018 по 2019, имеет категорию здоровья «А» и стоит на воинском учете. Солдата попросили прийти снова 9 октября, так как он был годен к службе. Однако этого он не сделал.

— На мероприятия, связанные с призывом по мобилизации, мужчина не явился, сообщив по телефону, что находится на больничном, с последующим предоставлением листка нетрудоспособности. При этом каких-либо медицинских документов, подтверждающих наличие у него заболеваний, военному комиссариату не представлено, — говорится в релизе суда.

Сыктывкарский суд пришел к выводу о том, что нарушений прав и законных интересов мобилизованного не имеется.

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