В Коми отмечена нехватка учителей математики, русского и английского языков

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В Коми не хватает учителей русского и английского, а также математики и начальных классов. Об этом сообщила министр образования республики Наталья Якимова. По словам главы ведомства, на начало текущего учебного года не хватало 250 педагогов.

Министр напомнила, что в республике действует целый ряд поддержки молодых специалистов. Только за 2022 год по программе «Земский учитель» трудоустроились в сельские школы 13 учителей.

Также для привлечения кадров в регион предусмотрены различные надбавки, доплаты и выплаты молодым специалистам в размере 25-30% в зависимости от территории. Действуют и дополнительные льготы: например, учителям в селах к окладу добавляют 25%. Для них с разными условиями предоставляют жилье.

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