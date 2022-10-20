В Коми жители 16 домов три года платили за отопление за соседей

Фото: архив КП

Жители 16 многоквартирных домов в Удорском районе получили перерасчёт платы за отопление за период с 2019 года, поскольку они платили за отопление за соседей. Об этом сообщили в Службе Коми стройжилтехнадзора.

Как рассказали в ведомстве, собственники 33 квартир в этих домах демонтировали батареи, но это никак не было узаконено. Поэтому жителям несколько лет не начисляли плату за отопление.

Суммы ежемесячно распределялись на остальных жильцов, а это более 1 000 квартир, говорится в сообщении.

Потребителей могут освободить от платы за отопление, если была соблюдена процедура переоборудования. Собственники 33 квартир провели самовольное переустройство. Нарушителям начислили плату, которая должна была предъявляться им предыдущие три года. Остальных жителей 16 домов восстановили в своих правах. Им провели перерасчет.

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