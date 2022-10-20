В Воркуте на УК завели уголовное дело о мошенничестве

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Воркуте возбуждено уголовное дело о мошенничестве при расчетах за содержание и ремонт общедомового имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Арбитражный суд республики удовлетворил исковые требования одной из управляющих компаний. С комитета по управлению муниципальным имуществом взыскали задолженность по оплате услуг по содержанию и ремонту незаселенного жилья в более чем 100 домах за период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

В прокуратуре отметили, что некоторые работы УК не выполняла и не могла выполнить из-за технических характеристик домов. Суд удовлетворил иск. В итоге с комитета необоснованно взыскали деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сумму ущерба установят в ходе следствия.

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