В Коми подешевел бензин

Фото: архив КП
На некоторых АЗС в Коми снизились цены на бензин.
Так, на некоторых заправках, снижение достигло почти трех рублей. При этом в одной из сетей дизтопливо подорожало почти на 14 рублей.
Компания «ЛУКОЙЛ»
АИ-92 – 46,07 рублей — без изменений
АИ-95 – 49,27 рублей — без изменений
ДТ – 55,41 (было 55,11 рублей) — подорожал на 0,3 копейки
«Движение Коми»
АИ-92 — 42,99 рубля (было 45,55 рублей) — подешевел на 2,56 рубля
АИ-95 — 45,99 рублей (было 48,55 рублей) — подешевел на 2,56 рубля
ДТ — 69,99 рублей (было 55,77 рублей) — подорожало на 14,22
Компания «2000» (цена от 20 литров)
АИ-92 — 41,90 рубль (было 44,00 рублей) — подешевело на 2,1 рубля
АИ-95 — 44,90 рублей (было 47,00 рублей) — подешевело на 2,1 рубля
ДТ — 55,00 рублей — без изменений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коми возглавила рейтинг с самым дешевым бензином в России (подробности)