В Коми подешевел бензин

Фото: архив КП

На некоторых АЗС в Коми снизились цены на бензин.

Так, на некоторых заправках, снижение достигло почти трех рублей. При этом в одной из сетей дизтопливо подорожало почти на 14 рублей.

Компания «ЛУКОЙЛ»

АИ-92 – 46,07 рублей — без изменений

АИ-95 – 49,27 рублей — без изменений

ДТ – 55,41 (было 55,11 рублей) — подорожал на 0,3 копейки

«Движение Коми»

АИ-92 — 42,99 рубля (было 45,55 рублей) — подешевел на 2,56 рубля

АИ-95 — 45,99 рублей (было 48,55 рублей) — подешевел на 2,56 рубля

ДТ — 69,99 рублей (было 55,77 рублей) — подорожало на 14,22

Компания «2000» (цена от 20 литров)

АИ-92 — 41,90 рубль (было 44,00 рублей) — подешевело на 2,1 рубля

АИ-95 — 44,90 рублей (было 47,00 рублей) — подешевело на 2,1 рубля

ДТ — 55,00 рублей — без изменений.

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