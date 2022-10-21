В Сыктывкаре заработал интерактивный поиск захоронений

Фото: архив КП

В Сыктывкаре внедрили информационную систему «Память», созданную для поиска захоронений на городских кладбищах. Данные об этом передали в муниципалитете столицы.

Найти информацию об интересующем месте упокоения можно на специализированном сайте. Если же вы обнаружите, что данные некорректны, об этом можно сообщить в управление ЖКХ Сыктывкара по специальному номеру телефона: 24-52-56.

В настоящий момент планируется провести инвентаризацию кладбища в поселке Седкыркещ, Верхнечовского в районе ЛТП и Верхнечовского нового кладбищ.

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