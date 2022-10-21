Житель Коми не смог получить отсрочку от мобилизации через суд

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Сыктывкарский городской суд отказал местному жителю в удовлетворении иска. Мужчина просил признать незаконным его призыв в рамках частичной мобилизации. Истец подал иск к призывной комиссии Сыктывкара, а также Корткеросского и Сыктывдиеского района.

23-летний житель Сыктывкара проходил военную службу в период с 9 декабря 2018 по 8 декабря 2019 года и состоял после на учете. Повестка с требованием явиться в военкомат пришла к нему 6 октября 2022 года в рамках частичной мобилизации.

Истец сообщил, что находится на больничным, однако в последствии никакие документы не предоставил. Суд на основании вышеизложенного постановил, что законных оснований для удовлетворения иска нет.

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