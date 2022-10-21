Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 6:15

Прибывающих из-за границы жителей Коми без прививок освободили от ПЦР-теста на COVID-19

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы граждан России без прививок от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано 20 октября и подписано главой ведомства Анной Поповой. Новые правила касаются всех регионов, в том числе, и Коми.

Прибывающим на территорию России иностранцам теперь достаточно просто заполнить анкету. Ранее для них требовался отрицательный тест. Кроме того, работодателей освободили от обязанности информировать уезжающих за границу сотрудников о необходимости сдачи теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число смертей от коронавируса в Коми достигло 3 229 (подробнее)