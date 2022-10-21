Прибывающих из-за границы жителей Коми без прививок освободили от ПЦР-теста на COVID-19

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Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы граждан России без прививок от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано 20 октября и подписано главой ведомства Анной Поповой. Новые правила касаются всех регионов, в том числе, и Коми.

Прибывающим на территорию России иностранцам теперь достаточно просто заполнить анкету. Ранее для них требовался отрицательный тест. Кроме того, работодателей освободили от обязанности информировать уезжающих за границу сотрудников о необходимости сдачи теста.

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