На трассе в Коми опрокинулся бензовоз

Фото: ГУ МЧС по Коми

В Княжпоготском районе Коми произошло ДТП с участием бензовоза. Об аварии рассказали в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, инцидент был зафиксирован накануне, 20 октября, на 231 км трассы Ухта — Сыктывкар. Водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.

— На место ДТП выехали подразделения Княжпогостского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные оперативные службы в количестве 14 человек и четыре единиц техники, из них от МЧС России четыре человека, одна единица техники. Для предотвращения возгорания подан пенный ствол, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших нет.

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