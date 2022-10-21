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Общество21 октября 2022 6:52

На дороги Сыктывкара вышли машины с противогололедными материалами

Источник:kp.ru
Фото: дорожное хозяйство Сыктывкара

Фото: дорожное хозяйство Сыктывкара

На дороги Сыктывкара вышли первые машины с противогололедными материалами. Об этом сообщает Дорожное хозяйство столицы Коми.

Из-за ухудшения погоды дороги могут стать скользкими. К работе привлекли пять комбинированных машин. Они занимаются обработкой дорог противогололедными материалами. Четыре единицы техники работают на городском участке и одна на лесозаводском. Первоочередной задачей является обработка спусков, подъемов, перекрестков и дорог с интенсивным движением.

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