В Сыктывкаре инспекторы ДПС выйдут на массовые проверки

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В Сыктывкаре пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

В ведомстве уточнили, что в течение трех дней - с 21 по 23 октября - инспекторы намерены выявлять нетрезвых водителей на дорогах Сыктывкара.

- За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность, - напомнили в ГИБДД.

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