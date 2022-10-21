Фото: архив КП

В пятницу, 21 октября, в Сыктывкаре Opel проломил стену магазина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 4.10. Молодой человек 1997 года рождения ехал за рулем Opel по улице Гаражной. На перекрестке с Сысольским шоссе водитель не справился с управлением. Из-за этого машина врезалась в магазин стройматериалов. Из-за этого в стене образовался пролом. Кроме того, некоторые витрины с товаром обрушились. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал, передает БНК.

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