В Сыктывкаре арестовали заказчика поджога двери полицейского

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В Сыктывкаре заключили под стражу третьего фигуранта по уголовному делу по факту поджога двери в квартиру полицейского. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городского суда.

Как сообщалось ранее, в полицию обратился правоохранитель. Мужчина сообщил, что кто-то поджег входную дверь его квартиры. Стражи порядка задержали двух подозреваемых – ранее неоднократно судимого жителя Эжвинского района 1980 года рождения и мужчину 1986 года рождения, у которого проблем с законом ранее не было. Один из фигурантов рассказал, что со своим подельником действовал по заказу. За это им обещали заплатить.

Двух подозреваемых заключил и под стражу. Третьего фигуранта, по указанию которого действовали сыктывкарцы, заключили под стражу на месяц и 29 суток.

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