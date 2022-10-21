Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 39-летнего мужчины. Он умер на больничной койке после нескольких дней, как был зверски избит в одном из домов по Молодежной улице.

Как сообщает СУ СК России по Коми, мужчина стал жертвой нападения своего 42-летнего знакомого, с которым он выпивал в день трагедии. Сыктывкарцы сильно поругались и последний сильно избил потерпевшего. С тяжелыми травмами мужчину госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.

- В общей секции дома по улице Молодежной 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений несколько раз ударил 39-летнего соседа в область головы. Потерпевший был госпитализирован. Через несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался, - уточнили в СК. Подозреваемый, ранее судимый за аналогичное преступление, задержан, в отношении него следователем направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. - По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - заключили в ведомстве.

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