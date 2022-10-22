Появились подробности исчезновения 16-летней школьницы в Емве

Фото из личного архива подростка

Стали известны подробности исчезновения 16-летней школьницы в Емве. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Как сообщалось ранее, поиски подростка начались в пятницу, 21 октября, утром. Девочка ушла из дома в школу, но так там и не появилась. Обеспокоенные родители сразу же забили тревогу. После длительных часов поисков стало известно, что ребенок найден.

Позднее стало известно, что школьницу нашли в квартале Ачим в Емве. Причиной ее исчезновения мог стать конфликт с близкими.

– Говорят, с родителями поругалась, – отмечается в сообщении.

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Тело подростка обнаружили спустя шесть дней после исчезновения (подробности) https://www.komi.kp.ru/daily/27456/4660659/