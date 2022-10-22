Сыктывкарец в ответ на жест разгромил авто своего обидчика

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В Сыктывкаре местного жителя 1986 года рождения подозревают в повреждении автомобиля Renault Duster. Об этом сообщили в пресс-службе МД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на одном из нерегулируемых пешеходных переходов. Фигурант не спешился с велосипеда, когда пересекал проезжую часть. Водитель, пропуская велосипедиста, продемонстрировал жестом руки свое недовольство. Подозреваемый бросил велосипед и подбежал к машине пенсионера. Водитель заблокировал двери, и это еще больше разозлило фигуранта. Он разбил стекло водительской двери и несколько раз ударил ногами по ней. Из-за этого там образовалась вмятина. Сумма ущерба превысила 63 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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