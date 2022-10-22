В Сыктывкаре столкнулись Nissan и ВАЗ: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 21 октября, в Сыктывкаре столкнулись Nissan March и ВАЗ-2113, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.50. Женщина 1981 года рождения ехала за рулем Nissan по улице Ручейной в сторону Дырносской. На перекрестке с улицей Панева водитель решила повернуть направо. Однако женщина не справилась с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ.

В результате ДТП пострадала женщина 1978 года рождения, находившаяся за рулем отечественного авто. Водитель получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшую увезли в больницу.

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