В Коми Renault съехал в кювет: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 21 октября, в Печоре Renault SR съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 12.20. Молодой человек 2000 года рождения ехал за рулем Renault SR по трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар со стороны Печоры в сторону Ухты. На 482-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет, а затем опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель. Он получил закрытую черепно мозговую травму и ушибы мягких тканей головы. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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