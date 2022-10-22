В Ухте будут массово истреблять крыс

Фото: пресс-служба администрации Ухты

С 24 октября по 7 ноября в Ухте пройдет масштабная дератизация. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение принято в связи с тем, что жители постоянно жалуются на крыс. Еще в мое в Ухте заключили контракт на дератизацию контейнерных площадок. Подрядчик расставлял специальные контейнеры-ловушки с отравляющими веществами. В настоящее время он раскладывает отраву в норах. Это делается по сигналам ухтинцев. Однако крысы живут, в том числе, в подвалах, электрощитовых, тепловых узлах, канализационно-насосных станциях, на складах, а также на других объектах.

– Поэтому работы должны проводиться комплексно всеми заинтересованными организациями, – говорится в сообщении.

До конца дня в понедельник заключить договоры на дератизацию должны те организации, у кого их ещё нет. Кроме того, необходимо подготовить графики обработки и начать мероприятия.

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