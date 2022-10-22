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В связи с непогодой в Коми объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 23 октября. Об этом сообщает ЦГМС республики.

С шести утра до шести вечера в Коми ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы могут достигать 15-17 м/с. В республике ожидается метель и сильный снег.

Районы с ветром: Удорский, Сысольский, Усть-Вымский, Троицко-Печорский, Ухтинский, Сосногорский, Интинский, Усть-Цилемский, Вуктыльский, Усинский, Печорский.

Районы со снегом: Печорский, Вуктыльский, Усинский, Интинский, Сосногорский, Ижемский.

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