«Весь город на уши поставили»: жителей Ухты напугали десятки собравшихся полицейских

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Жителей Ухты 21 октября напугали разгуливающие по городу наряды полицейских. Правоохранители перед этим собирались перед Дворцом культуры, а после отправились по квартирам. Очевидцы рассказали, что стражи порядка прибыли из Сыктывкара.

– Сыктывкарские приехали сегодня. Если правильно посчитал: четыре больших автобуса, три «Газели», три «Патриота», две «Шкоды» и «Форд». Что-то случилось, но об этом нам вряд ли расскажут. Весь город на уши поставили, – сообщил местный житель.

Как выяснилось, причиной такого сбора стал инструктаж. После правоохранители совершили обход, во время которого рассказывали о мошенничестве и терроризме.

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