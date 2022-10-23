На СВО погиб молодой отец из Коми Алексей Воеводкин

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели жителя республики во время специальной военной операции. Руководитель региона принес соболезнования по поводу трагической кончины ефрейтора Алексея Воеводкина.

Алексей Воеводкин родился в Троицко-Печорском районе, в поселке Знаменка. Военную службу он проходил в качестве старшего стрелка мотострелкового батальона. В феврале 2022 году у него на свет появился сын.

Мужчина погиб на Донбассе, его похоронят в родном Троицко-Печорском районе. Дата и время похорон будут оглашены позже.

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