В районе Коми срочно объявили режим повышенной готовности

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В администрации Ижемского района сообщили, что после внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить режим повышенной готовности. Решение принято из-за неудовлетворительного состояния участка дороги «Ижма-Щельяюр».

По словам председателя комиссии Андрея Кретова, на этом участке дороги часто застревают автомобили и автобусы, проехать там может только полноприводная техника. На заседании решили, что из-за введенного режима 23 и 24 октября отменили автобусные рейсы по маршруту «Ижма – Щельяюр - Усть-Ижма – Щельяюр- Ижма». Также прекращается провоз школьников до школы-интерната № 9.

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