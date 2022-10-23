Специалист рассказал, почему каждый третий мужчина из Коми страдает от бесплодия

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Уролог республиканской больницы Коми Игорь Гвоздарев рассказал, что к нему каждый третий мужчина из региона приходит с проблемами бесплодия. Эксперт сообщил, что приводит к такому результату.

По его словам, к факторам риска в частности относятся стрессы, нарушения иммунитета, антибиотики, избыточный вес, неправильное питание, передающиеся половым путем заболевания.

Чтобы проверить свое здоровье, мужчине необходимо сдать спермограмму, а в качестве профилактики заниматься физическими упражнения.

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