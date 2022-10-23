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Общество23 октября 2022 14:30

Директор центра авиаподготовки персонала в Коми заключен под стражу на два месяца

Источник:kp.ru
Фото: Сыктывкарский городской суд

Фото: Сыктывкарский городской суд

В Сыктывкаре заключили под стражу директора центра региональной подготовки («Коми РЦ ПАП») авиационного персонала Александра Козлова и сотрудника коммерческой организации Александра Литвинюка. Срок ареста составляет два месяца, сообщила 22 октября пресс-служба суда.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в присвоении группой лиц по предварительному сговору более 1,3 млн рублей. Козлову также предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 520 тыс. руб. за содействие в заключении договоров подряда на производстве ремонтно-отделочных и строительных работ.

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