В Коми поступят 22 новых автобусов для школ

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Руководитель минобразования Коми Наталья Якимова сообщила, что республика в скором времени получит 22 новых школьных автобуса. По ее словам, в настоящий момент они уже поступили, но находятся на стоянке до окончания оформления документов.

Автобусы планируется распределить на неделе при участии специальной комиссии, с учетом потребностей и заявок. Новый транспорт получат, в частности, три поселка в Сысольском районе – Межадор, Куратово и Первомайский. До конца года ожидается поступление еще девяти автобусов.