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Общество24 октября 2022 6:15

Синоптики пообещали на этой неделе в Коми приход метеорологической зимы

Метеорологи дали подробный прогноз на период с 24 по 30 октября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми сообщили, что в приполярных районах республики и в Заполярье началась метеорологическая зима, а температура воздуха уверенно приблизилась к отрицательным значениям.

В Воркуте и Инте пообещали снегопады, которые будут особенно сильными в начале недели. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов, также ожидаются во вторник и среду морозы до 10 градусов.

На остальной часть территории ожидается сырая и ветренная погода с температурой около нуля градусов. Осадки пройдут в виде снега и дождя.

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