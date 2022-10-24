Синоптики пообещали на этой неделе в Коми приход метеорологической зимы

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили, что в приполярных районах республики и в Заполярье началась метеорологическая зима, а температура воздуха уверенно приблизилась к отрицательным значениям.

В Воркуте и Инте пообещали снегопады, которые будут особенно сильными в начале недели. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов, также ожидаются во вторник и среду морозы до 10 градусов.

На остальной часть территории ожидается сырая и ветренная погода с температурой около нуля градусов. Осадки пройдут в виде снега и дождя.

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