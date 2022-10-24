В Коми в декабре повысят тарифы на электроэнергию от 8%

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На портале общественного обсуждения опубликован проект комитета по тарифам Коми, устанавливающий цены на электроэнергию. Цены планируется повысить 1 декабря 2022 года.

Тарифы предусмотрены в зависимости от категории потребителей, к примеру, – гаражные кооперативы, колонии, дома, религиозные организации. Расценки вырастут в среднем от 8% до 8,3%

Напомним, что в сентябре в правительстве России приняли решение проиндексировать тарифы на газ, водоснабжение, тепло и электроэнергию в декабре 2022 года.

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